Cagliari-Juve, quante novità tra i convocati di Sarri (Di mercoledì 29 luglio 2020) TORINO - La Juve gioca sul campo del Cagliari nel 37° turno del campionato di Serie A . La squadra bianconera guidata da Maurizio Sarri ha già conquistato lo scudetto grazie alla vittoria casalinga ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Cagliari-Juve, quante novità tra i convocati di Sarri: Ecco le convocazioni del tecnico bianconero per l'impegno su… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Convocati #Juve: otto assenti! Fuori Ramsey e de Ligt La decisione per #Ronaldo ?? - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, i convocati per #Cagliari: c'è #Higuain, tante novità - tuttosport : #Juve, i convocati per #Cagliari: c'è #Higuain, tante novità - Dalla_SerieA : Juve, i convocati per Cagliari: c'è Higuain, tante novità - -