Attaccata e uccisa da uno squalo, testimone vede tutto dal finestrone del suo ufficio: “Prima le risate, poi le urla” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stava giocando e ridendo con sua figlia in acqua quando è stata Attaccata e uccisa da un grande squalo bianco. Siamo a Bailey Island, Harpswell, nel Maine. Julie Dimperio Holowach, ora il pensione dopo una carriera nella moda, stava nuotando con addosso una muta fino a quando non l’hanno vista andare improvvisamente a fondo. E un testimone, Tom White, ha visto tutto dall’alto, per l’esattezza dai finestroni del suo ufficio che affaccia su Mackerel Cove. “L’ho sentita ridere e scherzare fino a che non ha cominciato a strillare chiedendo aiuto”, ha detto al Daily Mail. La figlia ha nuotato per salvare la madre 63enne ma ormai non c’era niente da fare: la donna era stata trascinata a fondo. Charlie Wemyss-Dunn, un uomo che si trovava ... Leggi su ilfattoquotidiano

