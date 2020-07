Atalanta, Gosens: “Vogliamo il secondo posto, sabato contro l’Inter sarà uno spettacolo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'Atalanta prosegue la sua cavalcata verso il termine della stagione.La squadra di Gian Piero Gasperini ieri al Tardini ha messo nel bottino un'altra vittoria battendo il Parma per 1-2 in rimonta. I bergamaschi avevano momentaneamente agguantato il secondo posto nella classifica di Serie A, ma la conquista dei tre punti dell'Inter, impegnato in serata contro il Napoli, ha fatto sì che avvenisse il controsorpasso. Una gara, dunque, che sembra destinata a terminare soltanto sul gong, quando le due compagini si sfideranno in uno scontro diretto.Serie A, Parma-Atalanta 1-2: la Dea rimonta i ducali e si riprende momentaneamente il secondo postoL'esterno orobico Robin Gosens, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale ... Leggi su mediagol

