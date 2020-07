Xbox Game Pass non genera grandi profitti attualmente ma Microsoft ha piani a lungo termine per il servizio (Di martedì 28 luglio 2020) Xbox Game Pass offre un valore così grande che molti si stanno chiedendo come Microsoft non stia perdendo soldi a palate. Questo è qualcosa che il capo del marketing di Xbox Aaron Greenberg sente spesso, ha detto in una recente intervista con What's Good Games.Greenberg ha detto che le persone non dovrebbero preoccuparsi di Microsoft. In termini di redditività di Xbox Game Pass per Microsoft, Greenberg ha confermato che "non genera un grande profitto" in questo momento, poiché Microsoft ha appena lanciato il programma. Greenberg ha dichiarato che gli investimenti che Microsoft sta facendo oggi su Xbox ... Leggi su eurogamer

