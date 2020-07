Uno bianca. La rabbia di Eva Mikula: "Io abbandonata e senza protezione" (Di martedì 28 luglio 2020) “Viviamo giorni dove i criminali stanno finendo di scontare le loro pene, ed io? La mia pena è infinita, è a vita; niente protezione, niente anonimato, niente risarcimento. Vivo nel baratro del mio passato, nascondendomi nell’oblio per affrontare e sconfiggere ogni giorno il pregiudizio dell’opinione pubblica, conquistare il mio quotidiano e dare speranza a quella dei miei figli”.Lo scrive Eva Mikula, all’epoca compagna di Fabio Savi, il ‘lungo’ della banda della Uno bianca e l’unico non poliziotto del gruppo che dal 1987 al ’94 terrorizzo’ Emilia-Romagna e Marche, uccidendo 24 persone e ferendone 102. La donna romena, che ora vive tra Londra e l’Italia, torna a farsi viva con una lettera aperta, inviata all’ANSA e indirizzata all’allora pm di ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Usa, positivo al virus il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Robert #O'Brien… - HuffPostItalia : Uno bianca. La rabbia di Eva Mikula: 'Io abbandonata e senza protezione' - gracco63 : RT @alanfriedmanit: Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O'Brien, uno dei più stretti collaboratori di Donald… - differita : @nonfaretardi @bianca_cappa @MLicenza Sì, un mammifero marino sicuramente, più o meno uno a caso. - lauradonaz : RT @Sbite74: @mariansia___ Il caso di Serena e dei tanti altri che sono stati schiacciati dalle forze dell’ordine mette in luce che è un si… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno bianca Uno Bianca: Eva Mikula, io abbandonata e senza protezione Tiscali Notizie Uno bianca. La rabbia di Eva Mikula: "Io abbandonata e senza protezione"

“Viviamo giorni dove i criminali stanno finendo di scontare le loro pene, ed io? La mia pena è infinita, è a vita; niente protezione, niente anonimato, niente risarcimento. Vivo nel baratro del mio pa ...

Uno Bianca: Eva Mikula, io abbandonata e senza protezione

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...

“Viviamo giorni dove i criminali stanno finendo di scontare le loro pene, ed io? La mia pena è infinita, è a vita; niente protezione, niente anonimato, niente risarcimento. Vivo nel baratro del mio pa ...lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...