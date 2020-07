Udinese-Lecce, Liverani e la lotta salvezza: “Poche speranze, ho un rammarico. Ecco cosa chiedo alla squadra” (Di martedì 28 luglio 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Udinese-Lecce, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dei salentini, Fabio Liverani, alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio alla Dacia Arena (fischio d'inizio alle ore 19.30): dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta contro il Bologna, all'obiettivo salvezza. Ma non solo..."Il rammarico è grande, nelle ultime tre trasferte abbiamo tirato in porta 50 volte ma siamo tornati con un punto. Questo è il rammarico più grande di una squadra che ha poche speranze, ma che ne avrebbe avute tantissime, perché abbiamo creato tanto. Col Bologna ... Leggi su mediagol

