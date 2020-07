Tracce di Selma Musić, la bambina scomparsa a Srebrenica nel 1995 (Di martedì 28 luglio 2020) L’11 luglio del 1995 le truppe serbo-bosniache entrarono a Srebrenica, cittadina decretata “Area protetta” e posta sotto protezione dei Caschi blu, dove si erano rifugiati migliaia di bosniaci musulmani fuggiti dai villaggi della zona. In pochi giorni vennero deportati, uccisi e occultati in fosse comuni più di 8mila uomini e ragazzi. Centinaia di civili, tra bambini, donne e anziani, vennero sfollati con la violenza, altri tentarono la fuga tra i boschi. Alija aveva con sé Selma e altri tre figli: Alen di 5 anni, Elvira di 2 e Sadik di sei mesi. Nella folla terrorizzata, spinta a forza dai soldati, perse di vista Selma. Come raccontato in un nostro articolo del 9 luglio scorso, da allora la famiglia ha continuato a cercarne le Tracce, senza risultato fino all’anno ... Leggi su linkiesta

