Test Nba: aspettando Zion, Melli c'è. Kings, Bjelica show (Di martedì 28 luglio 2020)

Ultime Notizie dalla rete : Test Nba Basket, Nba; test Orlando: Harden è subito super, vince anche Gallinari la Repubblica Aspettando Zion, Melli scalda i Pelicans. E Bjelica è il re dei Kings

Ultime prove tecniche di sceneggiatura. Le 22 squadre NBA stanno limitando i dettagli e calibrando all’ormai prossima ripartenza ufficiale le ultime uscite/esibizione nel campus di Orlando. Il lunedì ...

NBA, Porzingis si dimentica di fare il tampone e va in quarantena per un giorno

Il lettone dei Dallas Mavericks si è dimenticato di sottoporsi al test quotidiano per il coronavirus ed è stato messo in quarantena per un giorno, saltando l’amichevole con gli Indiana Pacers. Lo stes ...

