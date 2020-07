Sony A7s III: informazioni e immagini in anteprima (Di martedì 28 luglio 2020) Mancano poche ora alla presentazione ufficiale di Sony A7s III, la nuova e molto tribolata mirrorless dedicata ai video che finalmente arriverà sul mercato. In questo articolo vi daremo in anteprima una serie di immagini e di informazioni ufficiose! Nei giorni passati molti rumor si sono susseguiti su Sony A7s III, senza però dei validi fondamenti. Adesso a poche ore dalla presentazione possiamo darvi con un buon grado di certezza delle informazioni ufficiose, trapelate nelle ultime ore che molto probabilmente corrisponderanno alle reali caratteristiche della nuova mirrorless. Sony A7s III: le informazioni ufficiose Grazie al noti sito di rumor fotografici Nikoshita è stata diffusa la bozza del comunicato stampa tedesco ... Leggi su tuttotek

Mancano pochi giorni alla presentazione di Sony A7s III e le sue specifiche ormai non dovrebbero essere più un segreto di stato, infatti nelle ultime indiscrezioni abbiamo potuto osservare gran parte ...

Sony A7s III: alcune specifiche nei rumor

La tanto attesa Sony A7s III sta per arrivare, ma ancora è coperta da un alone di mistero: 8K, non 8K? Codec? Ventole? Le incognite sono tantissime, ma fortunatamente alcuni rumor stanno facendo ...

