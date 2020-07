Platini: "Juve programmata per vincere ma occhio al Lione. Ronaldo? Il ritiro lo decide il destino" (Di martedì 28 luglio 2020) Michel Platini ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, parlando della sua Juventus ma anche della Juve di Maurizio Sarri. Da Ronaldo a Buffon fino a Dybala, tanti i discorsi fatti da Le Roi, ex campione bianconero. Ecco le sue dichiarazioni. Il suo primo scudetto con la Juventus, Michel Platini lo vince il 6 maggio 1984. "Ah, ma certamente che me lo ricordo. Ci bastava un punto, giocavamo in casa contro l’Avellino: pareggiammo 1-1, tanto per dire com’era fatto l’Avellino". Un altro... Leggi su 90min

DrSeregin : RT @Gazzetta_it: #Platini: “#Juve ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al #Lione” #champions - ViolaVenere74 : RT @Gazzetta_it: #Platini: “#Juve ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al #Lione” #champions - Gazzetta_it : #Platini: “#Juve ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al #Lione” #champions - infoitsport : Platini: 'La Juve programmata per vincere, ma con la sindrome della Coppa dei Campioni' - infoitsport : Platini: “Juve ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al Lione” -