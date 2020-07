Pd, Zingaretti nomina Walter Verini nuovo tesoriere del partito (Di martedì 28 luglio 2020) A seguito delle dimissioni del tesoriere del Pd, Luigi Zanda, il segretario Nicola Zingaretti ha nominato Walter Verini nuovo tesoriere Nazionale . Verrà convocata in forma telematica l'Assemblea ... Leggi su leggo

Roma, 28 lug A seguito delle dimissioni del Tesoriere del Partito Democratico, Luigi Zanda, il segretario nazionale Nicola Zingaretti ha nominato Walter Verini nuovo Tesoriere Nazionale ai sensi dell’ ...

Verrà convocata in forma telematica l'Assemblea Nazionale per ratificare la nomina. "Con la sua esperienza di direzione politica - afferma Zingaretti - sono certo che Walter sia la persona ...

