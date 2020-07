"Non metto in dubbio la sua integrità. Ma...". De Bortoli, l'unico dubbio su Attilio Fontana (Di martedì 28 luglio 2020) Un parere sfaccettato sul caso che riguarda Attilio Fontana, l'inchiesta per la fornitura di camici in regione Lombardia. Il parere è quello di Ferruccio De Bortoli a In Onda, il programma di David Parenzo e Luca Telese su La7. L'ex direttore del Corriere della Sera, commentando il discorso di Fontana in consiglio regionale, afferma: "È stata un'autodifesa appassionata, ma c'è un problema di trasparenza". E ancora: "In pochi mettono in discussione l'integrità del governatore, ma c'è un problema di trasparenza - ribadisce -, che è un problema politico", conclude De Bortoli. Leggi su liberoquotidiano

