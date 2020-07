Morto Gianrico Tedeschi, una carriera tra Strehler e Carosello (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si è spento nella serata di ieri nella sua casa di Crabbia a Pettenasco, in provincia di Novara, Gianrico Tedeschi. L’attore aveva festeggiato lo scorso 20 aprile i 100 anni, ricevendo gli auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lascia la moglie Marianella Laszlo e le figlie Enrica e Sveva. Ne dà notizia il sito Buongiorno Novara.Nato a Milano il 20 aprile 1920, studente alla facoltà di Magistero della Cattolica di Milano, durante la seconda guerra mondiale fu chiamato alle armi come ufficiale e partecipò alla campagna di Grecia. Fatto prigioniero dopo l’armistizio, venne internato tra gli IMI nei campi di Beniaminovo, Sandbostel e Wietzendorf. Nella prigionia conobbe un altro internato destinato a diventare celebre, Giovannino Guareschi. A Sandbostel recitò per ... Leggi su ildenaro

