Michel Platini: “La Juve è attrezzata per vincere” (Di martedì 28 luglio 2020) Michele Platini, Le Roi per il mondo bianconero, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera elogiando la Juventus, fresca Campione D’Italia, partendo dal ricordo del suo primo scudetto in maglia bianconera: “Fu una soddisfazione personale. Un francese che arriva alla Juventus e vince: non lo dimenticherò mai. Nello spogliatoio c’erano compagni che di scudetti ne avevano già vinti. C’era una bella festa, per loro però non tanto importante: erano abituati. Ero io a sentirmi importante, ma eravamo programmati per vincere. Avevamo perso l’anno prima con la Roma, pure se li avevamo sempre battuti. In realtà avevamo la sindrome della Coppa dei Campioni: non si riusciva a portarla a casa”Le dichiarazioni di Maurizio Sarri: “È lo scudetto ... Leggi su sport.periodicodaily

