L’uomo che voleva vendere un bimbo sulla spiaggia di Ostia era il padre (Di martedì 28 luglio 2020) Domenica Il Faro On Line ha raccontato la storia di un uomo che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza sul lungomare Amerigo Vespucci a Ostia. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine intorno alle ore 14.00 un bagnante ha segnalato ad un finanziere in servizio presso lo stabilimento balneare delle Fiamme Gialle che un uomo con un bambino biondo gli aveva proposto pochi metri più in là di fare atti sessuali con il piccolo. Una volta intercettato, il sospetto ha abbandonato il bambino ed è scappato tra le auto in sosta, salendo su cofano e tettucci e urlando frasi senza senso. Alla fine è stato fermato e dopo ha dichiarato di essere un rom e di avere 26 anni e il bambino 5 ma non ha detto altro. Privo di documenti, non ha voluto dare l’identità del piccino né dire se fosse stato rapito o ... Leggi su nextquotidiano

