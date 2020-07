L’ultimo bacio, il giro in scooter e lo schianto fatale: addio a Eliana Denaro (Di martedì 28 luglio 2020) Il fidanzato che guidava lo scooter è grave in ospedale. Eliana invece non ce l’ha fatta ed è morta subito dopo il violento impatto contro un auto. La cittadina di Vittoria, in provincia di Ragusa, piange la concittadina Eliana Denaro, morta a soli 17 anni dopo un drammatico incidente stradale. Oggi, martedì 28 luglio, alle 16.45, verranno celebrati i funerali e tutta la comunità si stringerà intorno alla famiglia della ragazza. Una serata tranquilla: due adolescenti fidanzati, qualche chiacchiera, un ultimo bacio. Poi, casco in testa, una corsa con lo scooter. Eliana Denaro è morta sul colpo. Nello scontro fra la moto e un’auto, in via Pescara, a Scoglitti, la giovane vittoriese ... Leggi su chenews

