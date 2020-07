La bufala della casa pignorata ad un anziano italiano e data ad un pregiudicato africano (Di martedì 28 luglio 2020) Il 27 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine con all’interno due foto e diverse scritte. La prima immagine mostra, stando a quanto riportato, un africano di nome Abimola, un «congolese pregiudicato» di 36 anni che vivrebbe in un bilocale messo a disposizione dal comune in cui risiede (non viene specificato di quale città si tratterebbe). La seconda foto immortala invece un signore anziano e, sempre stando a quanto scritto, si chiamerebbe Riccardo, avrebbe 78 anni, sarebbe un incensurato piemontese, che «vive in un parco» da due mesi perché lo Stato gli avrebbe pignorato la casa. Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale. È pertanto frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 27 luglio 2020 – ... Leggi su facta.news

