La Bce ha prolungato lo stop ai dividendi fino a gennaio 2021 (Di martedì 28 luglio 2020) La Bce ha chiesto alle banche di evitare di pagare dividendi e di non effettuare acquisti di azioni proprie fino al prossimo mese di gennaio. Ha chiesto inoltre massima cautela nella politica di «remunerazione variabile», ovvero dei bonus ai vertici. Alla luce delle incertezze ancora legate al diffondersi del coronavirus, la banca centrale ha così allungato la precedente raccomandazione valida fino ad ottobre. L’annuncio, atteso sul mercato, arriva dalla Vigilanza della Banca centrale guidata dall’italiano Andrea Enria. La Bce ha comunque precisato che rivedrà le sue raccomandazioni nel quarto trimestre del 2020. Questa raccomandazione, spiega la Bce, «resta temporanea ed eccezionale». L’obiettivo è consentire alle banche di conservare la loro ... Leggi su linkiesta

danielesireus : RT @Kmetro0_eu: #Bce, banche prolungato stop dividendi zona euro - Kmetro0_eu : #Bce, banche prolungato stop dividendi zona euro -

Ultime Notizie dalla rete : Bce prolungato

Adnkronos

A causa dell’emergenza coronavirus, la Banca Centrale Europea ha diramato consigli per preservare il capitale degli istituti di credito durante la crisi Alla luce delle incertezze aperte dalla crisi c ...La Bce ha prolungato da ottobre al primo gennaio 2021 lo stop a cedole e buyback per le banche. Una mossa dell’istituto guidato da Christine Lagarde attesa dal mercato, dettata da cautela a causa dell ...