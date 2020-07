Juve Stabia ancora ko: serve l’impresa a Cosenza per restare aggrappata alla B (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Seconda sconfitta consecutiva per la Juve Stabia che perde lo scontro diretto casalingo con la Cremonese e vede avvicinarsi paurosamente lo spettro della retrocessione in serie C. Nell’ultimo turno le vespe faranno visita al Cosenza e dovranno assolutamente centrare la vittoria per scavalcare i calabresi e aggiudicarsi il diritto di disputare i play out. Dopo nove i minuti la Cremonese è già in vantaggio. Corner dalla destra di Castagnetti per il colpo di testa di Ciofani, che ruba il tempo a tutti e buca Provedel. Nella ripresa sempre Ciofani firma il raddoppio intercettando una conclusione di Arini prima di concludere a rete. E’ il gol che spezza le speranze gialloblu visto che arriva a cinque minuti ... Leggi su anteprima24

mirkotwitta : @DiMarzio Squadra di “Caserta” la Juve Stabia? Chi ha scritto l’articolo non conosce manco di nome la città che ti… - vvlnapoli : Una Cremonese cinica inguaia una sterile Juve Stabia - DiMarzio : #JuveStabia, buio e contestazione dopo la sconfitta con la #Cremonese - Notiziedi_it : Una Cremonese cinica inguaia una sterile Juve Stabia - rep_napoli : Una Cremonese cinica inguaia una sterile Juve Stabia [di IVANO COTTICELLI] [aggiornamento delle 07:48] -