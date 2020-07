Inter-Napoli, probabili formazioni Sky: Elseid Hysaj ancora titolare (Di martedì 28 luglio 2020) La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Inter-Napoli, in programma stasera 28 luglio alle 21:45. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Elseid Hysaj. In porta ci dovrebbe essere Alex Meret. Diego Demme, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas titolari a centrocampo. Turno di riposo per José Callejon, sempre prossimo all’addio, mentre Dries Mertens è squalificato. Ci sarà Arkadiusz Milik al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Matteo Politano, ancora fresco di goal contro l’Udinese e di nuovo tatuaggio. Hirving Lozano rimarrà ancora fuori dai ... Leggi su calciomercato.napoli

