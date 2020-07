Hideo Kojima: "Luca Marinelli sarebbe un perfetto Solid Snake" (Di martedì 28 luglio 2020) Luca Marinelli, secondo Hideo Kojima, sarebbe perfetto per interpretare sugli schermi il personaggio di Solid Snake. Hideo Kojima ha rivelato di aver notato Luca Marinelli grazie a film come The Old Guard e di considerare l'attore italiano un perfetto interprete per Solid Snake. Il commento è stato compiuto con un post pubblicato su Instagram in cui si parla degli attori e creatori che hanno attirato la sua attenzione negli ultimi mesi. Nel suo messaggio Hideo Kojima ha scritto: "Ci sono molti attori che seguo. Luca Marinelli recentemente ha attirato la mia ... Leggi su movieplayer

Hideo Kojima Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hideo Kojima