Grimaldi Lines, Sardegna ancora più vicina: raddoppiato fino a settembre il collegamento Civitavecchia-Olbia (Di martedì 28 luglio 2020) La stagione estiva 2020 di Grimaldi Lines entra nel vivo, con il raddoppio del collegamento marittimo stagionale Civitavecchia-Olbia e viceversa. Dal 31 luglio al 13 settembre le partenze giornaliere saliranno a due, sia dal porto laziale che dalla Sardegna: la Compagnia si allinea così alla richiesta del mercato, che mostra quest’anno uno spiccato interesse per l’isola al centro del Mediterraneo. Per raggiungere le lunghe spiagge della Sardegna, il suo mare cristallino e la sua natura incontaminata, si potrà partire da Civitavecchia tutti i giorni alle 10,15 oppure alle 22,45. Anche per il rientro dal porto di Olbia si potrà scegliere tra la partenza diurna delle 12.30 e quella notturna ... Leggi su ildenaro

