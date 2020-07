Gomez regala i tre punti all’Atalanta, Parma battuto per 2-1 (Di martedì 28 luglio 2020) Parma (ITALPRESS) – Il Parma dura un tempo, al ‘Tardinì Malinovskyi e Gomez regalano il diciassettesimo risultato utile consecutivo all’Atalanta: gli orobici passano per 2-1 nella penultima giornata di campionato nonostante una serata che sembrava poter essere poco brillante rispetto agli standard. La Dea va subito in affanno, all’8′ è Gollini a salvare sulla conclusione a botta sicura di Gagliolo, poi è il grande ex Kulusevski ad accendersi colpendo un palo su una delle solite velenose ripartenze dei suoi. Si tratta solamente delle prove generali della rete del vantaggio che arriva al 43′: il Parma certifica il suo dominio nel primo tempo con la rete del giocatore scuola Atalanta, freddo sotto porta dopo una serie di rimpalli favorevoli. I ... Leggi su ildenaro

