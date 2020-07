Gattuso sulle accuse ai calciatori in barca: «Qualcuno ci ha ricamato» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro l’Inter Cosa è mancato al Napoli? «Per vincere bisogna buttarla dentro, se crei e non segni, non si vince. Penso che sia nella partita di andata che di ritorno di Coppa Italia oggi abbiamo fatto una partita migliore» La differenza tra l’Inter e il Barcellona? «Il Barcellona è una squadra che palleggia. Penso che dobbiamo lavorare, penso che ci manca un po’ di anima. Quello che fa la differenza è di non fare gol, subiamo poco ma non segniamo» Aggressività di Barcellona come quella del’Inter? «È un’aggressività diversa, questi sono giocatori strutturati in maniera diversa. I primi 10-12 minuti non siamo entrati in campo perché siamo partiti con intensità bassa e con l’Inter ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Gattuso sulle accuse ai calciatori in barca: «Qualcuno ci ha ricamato» Il tecnico del Napoli a Sky: «Quello che d… - infoitsport : Il Mattino - Gattuso sulle distrazioni di Napoli, i grandi ex non ci stanno: 'Non confondiamo le cose, il problema… - infoitsport : Sportitalia - Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli: cinque novità per Gattuso - 100x100Napoli : Corbo torna sulle parole di Gattuso e dice la sua sull'acquisto di #Osimhen a Canale 8 - armando33947881 : @enzogoku69 Vincenzo un tuo pensiero sulle parole di Gattuso a fine gara? -