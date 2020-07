FORMAZIONI Inter Napoli: le scelte degli allenatori (Di martedì 28 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Inter Napoli Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Napoli, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte. Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

