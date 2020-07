Destiny 2: oggi si terrà una diretta streaming (Di martedì 28 luglio 2020) Bungie ha annunciato una diretta streaming per oggi incentrata su Destiny 2. Andiamo a scoprire in questo articolo le novità dell’evento Bungie, sul suo sito ufficiale, ha rilasciato varie informazioni sui lavori in corso su Destiny 2, annunciando una diretta streaming in data odierna e ciò che vedranno i giocatori nei prossimi giorni sui server di gioco. Andiamo a vedere tutte le maggiori novità nelle righe che seguono. Ecco l’orario della diretta streaming di Destiny 2 e le altre novità previste La casa di Seattle ha annunciato che oggi pomeriggio, alle ore 19:00, si terrà (sul canale Twitch ufficiale di Bungie) una diretta ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Destiny 2: oggi si terrà una diretta streaming #Bungie #Destiny2 #Destiny2OltreLaLuce #GoogleStadia #PC #PS4… -