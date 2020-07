Coronavirus, monito del virologo: “Il distanziamento in classe è impossibile” (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo il virologo Massimo Galli, il rispetto delle misure anti-Coronavirus a scuola si preannuncia molto difficoltoso. Il rischio è ancora alto, e la mascherina indispensabile. “La mascherina dobbiamo ancora usarla, non se ne può ancora fare a meno: penso che debba diventare un po’ come gli occhiali da sole, da portare con noi e usare … L'articolo Coronavirus, monito del virologo: “Il distanziamento in classe è impossibile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monito Coronavirus, la diretta. L'Oms: «Casi raddoppiati in 6 settimane». Nuova ondata di contagi in Cina Il Messaggero Coronavirus, nuovo focolaio all’ospedale di Pozzuoli: cinque sanitari positivi

POZZUOLI – Cinque cittadini di Pozzuoli sono risultati positivi al test Covid-19. Quattro appartengono al mondo ospedaliero; si tratta di due operatori socio-sanitari, un infermiere e un medico. I san ...

Il monito di Ilaria Capua: "Il virus si espande con gli incontri non protetti, usate il cervello"

Parole non rivolte solo a Salvini ma a tutti quelli che se ne fregano, magari seguendo l’esempio del selfiatore seriale che non usa la mascherina. "Il Covid-19 è un virus che si sta endemizzando in un ...

