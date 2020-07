Coronavirus: Iran, record di 235 morti in 24 ore (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - TEHERAN, 28 LUG - Nuovo record negativo di vittime di Covid-19 in Iran. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 235 morti, un dato che porta il totale dei decessi a quota 16.147. I casi ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran Coronavirus: Iran, record di 235 morti in 24 ore - Medio Oriente Agenzia ANSA Coronavirus: Iran, record di 235 morti in 24 ore

(ANSA) - TEHERAN, 28 LUG - Nuovo record negativo di vittime di Covid-19 in Iran. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 235 morti, un dato che porta il totale dei decessi a quota 16.147. I casi con ...

Evento negazionista al Senato

Matteo Salvini ha trovato la sua nuova strategia per fare incetta di consensi: abbracciare platealmente i negazionisti della pandemia di COVID-19 e sposare la tesi che il virus non sia più così perico ...

