Conte “Il virus circola, inevitabile prorogare lo stato d’emergenza” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso del Cdm di questa mattina abbiamo inserito una mera informativa, non abbiamo adottato nessuna decisione. Muovendo dalla necessità di prorogare lo stato di emergenza è emerso l’indirizzo di limitarne l’estensione temporale al prossimo mese di ottobre”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato sulle ulteriori iniziative per l’emergenza Covid-19. Per Conte la proroga “è una scelta inevitabile e obbligata, fondata su valutazioni e meramente tecniche. Per i profili di carattere sanitario segnalo che il Cts ha reso un parere che contiene delle considerazioni circa questa necessità. Il Cts rileva che sebbene la curva dei contagi si sia ridotta significativamente, i numeri ... Leggi su ildenaro

matteosalvinimi : Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i cl… - M5S_Europa : Anche @elpais_espana promuove @GiuseppeConteIT e il suo operato durante l’emergenza, evidenziando come la sua figur… - sandrogozi : I fondi europei non possono essere utilizzati per finanziare politiche illiberali. L'accordo sul #RecoveryFund apre… - jobwithinternet : RT @DrGregHouse73: @GiorgiaMeloni Giorgia, non è il Conte con cui ti sei detta disponibile a discutere nell'ottica di una opposizione respo… - Mamox__ : Faraone, fa paura il Movimento 5 Stelle al tuo padrone Renzi, vero? Eh lo so, è una spina nel fianco il Movimento 5… -