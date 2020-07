Città Metropolitana: procedure interventi vanno velocizzate (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “Abbiamo velocizzato le procedure per impegnare 3 milioni di euro dei fondi Pon del ministero dell’Istruzione destinati all’investimento di lavori di edilizia leggera suddivisi in 12 lotti per le scuole superiori. Si tratta di cinquanta scuole di Roma e provincia che saranno oggetto di ampliamento per ricavare spazi utili per nuove aule. Trasformazioni di locali in laboratori didattici, rifacimento dei servizi igienici, nuova illuminazione, infissi e nuove coperture.” “Grazie al decreto Semplificazione avremo procedure piu’ snelle che ci consentiranno di agevolare i tempi di gara e cercheremo di fare il possibile per accorciare soprattutto quelli di realizzazione dei lavori. I nostri uffici hanno provveduto a definire tutte le progettazioni necessarie che sono le stesse che il Miur ha finanziato per la ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Città Metropolitana: procedure interventi vanno velocizzate: #Roma – “Abbiamo velocizzato… - musefirenze : ?? E' tempo di #DomenicaMetropoitana! ?? Il 2 agosto torna l’iniziativa che apre gratuitamente i… - MegaleHellas : Fase 2', il Manifesto della Città Metropolitana di Napoli per un turismo sostenibile ai tempi del coronavirus si es… - agenparl_lazio : CITTA’ METROPOLITANA ROMA, SCUOLE ZOTTA: ACCELERIAMO LE PROCEDURE PER LE SCUOLE, LA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA NO… - baun_cla90 : @lucarango88 In Sardegna sono 6, hanno tolto un decesso messo ieri.almeno 3 sono migranti ma credo pure gli altri 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana I territori ad alta attrattività logistica nella Città metropolitana di Bologna i risultati di una ricerca di Nomisma Modena 2000