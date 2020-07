Attenzione, METEO, cambia tutto ai primi di Agosto! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Novità clamorose. Se dovesse veramente realizzarsi ciò che lasciano intendere i modelli previsionali, le condizioni METEO subirebbero un vero e proprio stravolgimento nella prima settimana di agosto. Abbiamo parlato, appena ieri, dell’eventuale ondata di caldo. L’abbiamo definita come la più lunga e intensa ondata di calore dell’Estate ma a quanto pare non andrà tutto liscio. L’Oceano Atlantico non sembra voler abdicare così facilmente e potrebbe riuscire a infilare una massa d’aria fresca all’interno della struttura anticiclonica. Inizio agosto, cambia tutto: temperature in calo. Lo si vede tanto nel modello americano GFS quanto in quello europeo ECMWF. Essendo in due, tra l’altro i due modelli considerati più ... Leggi su meteogiornale

