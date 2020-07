ASTHROS, la nuova missione della NASA studierà le stelle: partenza nel 2023 dall’Antartide (Di martedì 28 luglio 2020) Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths: si chiamerà ASTHROS la nuova missione della NASA che si propone di acquisire informazioni relative alla formazione delle stelle. La partenza è in programma per dicembre 2023, dall’Antartide: è previsto l’invio di un gigantesco pallone atmosferico verso il limite della stratosfera terrestre, dove si trova lo strato di ozono, e dove verranno effettuate le misurazioni grazie a un telescopio a infrarossi. “I test inizieranno il prossimo mese: la sfera misurerà all’incirca 120 metri e una gondola trasporterà gli strumenti a infrarossi e un sistema di riscaldamento, allo ... Leggi su meteoweb.eu

Non più osservatori sulla terra ferma e neanche missioni complesse come quella del JWST, ma piuttosto una via di mezzo! NASA ASTHROS punterà infatti su enormi palloni, grandi come uno stadio di footba ...

