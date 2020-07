Wall Street a piccoli passi in avvio (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Wall Street parte in rialzo, a dispetto del nuovo record storico dell’oro e del crollo dei rendimenti dell’obbligazionario su nuovi minimi. E’ l’effetto dei nuovi contagi nel mondo e delle incertezze geopolitiche, mentre un supporto arriva dal dato degli ordini di beni durevoli, leggermente sopra il consensus. C’è attesa anche per il FOMC a metà settimana: non si prospettano novità sul fronte dei tassi o del QE, ma l’outlook potrebbe apparire ben più pessimista della scorsa volta. A New York, il Dow Jones è poco mosso a 26.453 punti; meglio l’S&P-500, che continua la giornata a 3.219 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,91%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,26%). Nell’S&P 500, buona la performance dei ... Leggi su quifinanza

