Umbrella Academy (s02) - recensione (Di lunedì 27 luglio 2020) L'articolo contiene spoiler della prima stagione. Della seconda non potremo raccontare molto, perché la produzione ha diramato un comunicato in cui vieta espressamente di parlare di una serie di punti focali, per lasciare intatta la curiosità e la sorpresa dello spettatore. Noi li scavalchiamo, sconsigliando anche la visione del trailer, che pure a modo suo spoilera troppo.The Umbrella Academy è una serie tratta da Apocalypse Suite, primo volume della serie di fumetti scritti da Gerard Way, voce dei My Chemical Romance, e disegnata da Gabriel Bà, ideata da Steve Blackman (Fargo, Legion, Altered Carbon) e sviluppata da Jeremy Slater (I fantastici quattro, The Exorcist).Nel 1989 nello stesso giorno nascono in diversi paesi 43 bambini, le cui madri al mattino non erano incinta. 7 di loro sono adottati da un misterioso ... Leggi su eurogamer

