Superbonus, detrazioni à la carte (Di lunedì 27 luglio 2020) ... con particolare riferimento agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio,, convertito nella legge 77/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18/07/2020 n. 180, si veda, ... Leggi su italiaoggi

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus detrazioni Superbonus, detrazioni à la carte - ItaliaOggi.it Italia Oggi Superbonus, detrazioni à la carte

Per gli interventi che non danno diritto alla detrazione maggiorata del 110% restano fruibili le detrazioni già presenti, che vanno dal 50 all'85%, per la riqualificazione energetica, e del 50%, per g ...

Superbonus, congruità senza eccezioni

L'Agenzia delle entrate richiede l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, che possono fruire della detrazione maggiorata del 110%, anche nel caso di utilizzo ...

