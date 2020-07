Sorpresa di Matteo Salvini a Francesca Verdini. Party sul Tevere, baci e balli (Di lunedì 27 luglio 2020) Festa a Sorpresa per il compleanno di Francesca Verdini. La fidanzata di Matteo Salvini, che oggi compie 28 anni trova i suoi amici (e il papà Denis) ad attenderla su un barcone galleggiante sul Tevere, nel cuore della Capitale. La coppia - la festeggiata e il leader della Lega - arrivano passeggiando, mano nella mano. Lui in camicia bianca e jeans, lei con giacchetto jeans e pantaloni neri: entrambi in tenuta casual. Potrebbe sembrare una romantica passeggiata, al tramonto, ma appena avvistati i due, dal barcone galleggiante, dove si sono riuniti una trentina di amici della giovane fiorentina, scatta l`applauso e il coro "auguri-auguri". A fare festa quasi tutti ragazzi giovanissimi, con loro alcuni parlamentari, tra cui Claudio Durigon, ... Leggi su iltempo

