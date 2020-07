Pekin Express, Costantino della Gherardesca non è più una certezza: chi arriva al suo posto? (Di lunedì 27 luglio 2020) Quante indiscrezioni sul futuro di Pechino Express che ha già smesso di essere tale dopo essere stato trasferito sulla Tv satellitare. Già perché dopo l’annuncio di Sky che si è aggiudicato l’amato reality show prima in onda su Rai2, tra le prime cose a cambiare c’è stato il nome: non più Pechino Express ma Pekin Express, sì da imporre fin da subito il “cambio”. Ma le novità, vedremo, saranno molte a partire anche dalla stessa conduzione. Da Pechino a Pekin: il reality abbandona la Rai Sono davvero pochissime le indiscrezioni che arrivano da Sky che ha affidato a Tv8 la messa in onda del celebre e rivisitato Pekin Express, l’erede del più celebre ... Leggi su thesocialpost

trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - Primaonline : Sky guarda al futuro, con adsmart e una piattaforma self per pmi. Upfront2020: tra le novità una serie su Totti, un… - MondoTV241 : A Pekin Express non ci sarà più Costantino. Ecco chi potrebbe sostituirlo a Sky #pekinexpress… - PCuratola : Sky e LaEffe: Muccino, Totti, Pekin(o) Express e... altri demoni - PCuratola : Sky e LaEffe: Muccino, Totti, Pekin(o) Express e… altri demoni -