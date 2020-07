Pasqualina, 11 anni. Giocava a fare il morto in piscina. Era morta davvero (Di lunedì 27 luglio 2020) Una bimba di 11 anni è annegata in piscina mentre «Giocava a fare il morto con le amichette». Si ipotizza un malore per la giovane vittima, sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Pasqualina D’Anna aveva undici anni, stava giocando come fanno tutti i bambini della sua età, con altri amichetti in piscina «Giocavano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitinterno : Tragedia nel Vesuviano: Pasqualina muore annegata in piscina a 11 anni -