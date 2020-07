Ostia, rom 25enne offre atti sessuali con un bimbo di 2 anni in cambio soldi: rischia il linciaggio (Di lunedì 27 luglio 2020) Episodio inquietante avvenuto ieri a Ostia, dove un rom di 25 anni, accompagnato da un bambino di circa due anni, ha avvicinato i turisti per “offrirgli” il bambino per atti sessuali in cambio di soldi. E’ successo ieri mattina sul lungomare Amerigo Vespucci. Il giovane rom si è accostato a un uomo e gli ha fatto la proposta, come se fosse la cosa pi naturale del mondo. L’uomo, dopo aver rifiutato, è entrato nel Lido del Finanziere, che si trova a poca distanza, ed ha denunciato l’accaduto. I finanzieri hanno immediatamente chiamato in supporto una pattuglia del Gruppo di Ostia e una della Polizia di Stato. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti, alla cui vista il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

