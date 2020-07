Mugnano, centro antiviolenza in un bene confiscato alla camorra (Di lunedì 27 luglio 2020) Un bene confiscato alla camorra che diventa un centro per l’accoglienza delle donne che subiscono violenza. A Mugnano un incontro dove hanno partecipato diversi esponenti per inaugurare in Via Crispi 8 il centro antiviolenza denominato Kintsugi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

LuigiSarnataro : In poco più di un anno, abbiamo trasformato un immobile confiscato alla camorra, in un centro contro la violenza su… -

Lacrime di gioia a Mugnano per il piccolo Rico Romagnuolo. «Oggi è stata una giornata difficile, ma siamo riusciti a superare tutto! Mio figlio oggi si è operato, tutto andato come doveva. Ora sono mo ...

