Mina Welby: "Ho aiutato chi voleva morire perché sono cattolica" (Di lunedì 27 luglio 2020) Oggi attesa la sentenza a Massa, per lei e Marco Cappato, accusati di aver aiutato Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, ad andarsene come dj Fabo col suicidio assistito in Svizzera nel 2017

“Davide Trentini soffriva troppo, non ne poteva più della malattia, della sclerosi multipla che lo consumava, lo umiliava da più di vent’anni. Quando siamo partiti dalla sua casa di Massa per la Svizz ...

Fine vita, oggi una sentenza decisiva: poi il parlamento si faccia vivo

E' un giorno importante. Oggi 27 luglio, sono i giudici del Tribunale di Massa, nell'indifferenza pressochè generalizzata della politica, a dover decidere se l'aiuto al suicidio assistito offerto a ch ...

"Davide Trentini soffriva troppo, non ne poteva più della malattia, della sclerosi multipla che lo consumava, lo umiliava da più di vent'anni. Quando siamo partiti dalla sua casa di Massa per la Svizz ...