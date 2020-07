Mina Welby e Marco Cappato assolti dall'accusa di istigazione al suicidio (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente copresidente e il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, sono stati assolti dall'accusa di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini perche il fatto non sussiste. Il verdetto è stato pronunciato dalla Corte di assise si Massa al termine di una breve camera di consiglio. "Dedico questa sentenza a Trentini e a sua madre Anna". Queste le parole di Marco Cappato all'uscita del Tribunale di Massa Carrara al termine del processo che li vedeva imputati per istigazione e aiuto al suicidio. "La sentenza di oggi - ha aggiunto - ha dato ragione a loro che non hanno mai smesso di ... Leggi su agi

marcocappato : Il Pubblico Ministero ha appena chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere per Mina Welby e per me. Attendia… - TgrRai : Mina Welby e Marco Cappato assolti dalla corte di Assise di Massa perché il fatto non sussiste dall'accusa di aiuto… - Agenzia_Ansa : Mina Welby e Marco Cappato assolti per la morte di Trentini #ANSA - nonegoziabili : RT @FarodiRoma: Mentre il Parlamento ancora non si pronuncia, assolti Cappato e Mina Welby per l’aiuto al suicidio di Trentini. Adinolfi: s… - RinaldinMartino : RT @DarioBallini: ora basta parlare di cazzate e cazzoni (#Bocelli). @marcocappato e @Mina_Welby sono stati assolti perché “il fatto non s… -