Lucescu ci ripensa, addio Dinamo Kiev: «Impossibile lavorare con i tifosi contro di te» (Di lunedì 27 luglio 2020) Mircea Lucescu non sarà il prossimo allenatore della Dinamo Kiev: il tecnico ci ha ripensato dopo le proteste dei tifosi biancoazzurri Mircea Lucescu non sarà il prossimo allenatore della Dinamo Kiev. L’annuncio lo ha dato Ovidiu Ioanițoaia, direttore del quotidiano sportivo romeno Gazeta Sporturilor, che ha ricevuto un comunicato a firma proprio dell’ex tecnico dell’Inter nel quale spiega i motivi della propria scelta, legati essenzialmente alle contestazioni pesanti dei tifosi. La lettera riportata da Fcinternews.it. «Sfortunatamente, ho deciso di rinunciare alla possibile collaborazione con la Dinamo Kiev. Ringrazio la famiglia Surkis per la ... Leggi su calcionews24

