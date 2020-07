L’indiscrezione: Foresti in pole per la poltrona di dg del Catanzaro (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Catanzaro sta sciogliendo le riserve per un nuovo direttore generale. La trattativa per Diego Foresti, nell’ultima stagione a Viterbo, è molto ben avviata e potrebbe essere definita molto presto. Un rafforzamento societario, quello del Catanzaro, che già prevede l’arrivo – preannunciato – del direttore sportivo Cerri. FOTO: Sito Catanzaro L'articolo L’indiscrezione: Foresti in pole per la poltrona di dg del Catanzaro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

