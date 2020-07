Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Tra i match in programma domani sera per la trentasettesima giornata di serie A ci sarà Inter-Napoli. Gattuso arriva all’appuntamento senza Mertens squalificato e Manolas infortunato. Tra i pali ci sarà Meret; in difesa dovrebbero dunque agire Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui; le mezze ali dovrebbero essere Elmas e Zielinski con Demme che agirà davanti la difesa; in attacco spazio a Politano, Milik e Insigne. Per l’Inter invece, Conte si ritrova senza Gagliardini squalificato, oltre a Sensi, Vecino e De Vrij infortunati. Tra i pali ci sarà Handanovic; il terzetto difensivo sarà dunque composto da Skriniar, Ranocchia e Bastoni: gli esterni saranno Candreva e Young mentre in mezzo ci saranno Brozovic, Barella ed Eriksen; davanti spazio a Lautaro e Lukaku. Inter ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #SpalTorino, le ultimissime sulle scelte di #Longo - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio) Playhitmusic - - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sampdoria - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Pensioni anticipate, ultime oggi 25 luglio su opzione donna al 2023 e quota 100 rosa Pensioni Per Tutti Rocca di Papa – Il Partito Comunista sui lavoratori del San Raffaele: “In 150 senza lavoro, senza stipendio e senza cassa integrazione”

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, 7 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è salito a 973 (+1), il numero delle persone attualmente positive ...

Twitter: in test le icone personalizzabili su iOS

Nonostante il grave problema di sicurezza che ha portato all’hackeraggio di diversi account, Twitter continua a lavorare per portare novità sulla sua app, tra le quali la possibilità di scegliere tra ...

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, 7 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è salito a 973 (+1), il numero delle persone attualmente positive ...Nonostante il grave problema di sicurezza che ha portato all’hackeraggio di diversi account, Twitter continua a lavorare per portare novità sulla sua app, tra le quali la possibilità di scegliere tra ...