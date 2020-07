Kate Middleton e Meghan Markle, non una guerra ma «tanti momenti imbarazzanti» (Di lunedì 27 luglio 2020) Non una guerra, ma qualche «momento imbarazzante». Kate Middleton e Meghan Markle, che la stampa britannica ha sempre dipinto come donne perse l’una in una cieca battaglia contro l’altra, non sarebbero state tanto ai ferri corti. Un estratto di Finding Freedom, pubblicato domenica sul Sunday Times, ha restituito uno scenario diverso da quello solitamente dipinto. Leggi su vanityfair

In un primo estratto di «Finding Freedom», biografia sui Sussex che promette di far luce sul divorzio dei due dalla famiglia regale britannica, si è letta qualche prima indiscrezione sul rapporto tra ...

