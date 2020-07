Io e Te ed Enzo Paolo Turchi in lacrime mi sono morte due sorelline (Di lunedì 27 luglio 2020) Pierluigi Diaco ha avuto come ospiti Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi dove hanno parlato degli esordi della loro carriera e del loro amore e si sono commossi fino alle lacrime guardando un filmato a loro dedicato. Poi Enzo Paolo ha rivelato un momento molto duro della sua vita. «sono morte due sorelline – racconta il coreografo – una a 18 mesi e una a 11 anni, ma io non ero ancora nato. I miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Mi ricordo che mio padre andò via e mia madre con la testa, purtroppo, non ci stava più. Poi mia sorella Fulvia che era più grande andò a lavorare fuori. sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare ... Leggi su musicaetesti.myblog

