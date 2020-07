Gravina: “Sono molto preoccupato: non sappiamo le procedure per la prossima stagione” (Di lunedì 27 luglio 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha esposto tutta la sua preoccupazione nell’intervento a La politica nel pallone durante il GR Parlamento. Lo scudetto è sempre un titolo di merito. In un momento così difficile, non solo per lo sport ma per tutta l’Italia a causa del virus, arrivare a questa conclusione credo sia un risultato straordinario. Per il campionato ma soprattutto per chi l’ha vinta. Mente e cuore sono già al di là di questa stagione. Sono molto preoccupato per l’anno prossimo. Le squadre tra non molto dovranno cominciare i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo per quanto tempo ancora sarà prorogato lo stato ... Leggi su ilnapolista

DaRonz82 : Ma basta Franco Carraro! Basta!!! Non se ne può più. Basta! Possibile non ci fosse qualcun altro per questa carica? - carminelatorre : RT @CalcioFinanza: #Gravina: «Sono molto preoccupato per la prossima stagione» - napolista : Gravina: “Sono molto preoccupato: non sappiamo le procedure per la prossima stagione” Il presidente federale al GR… - LAROMA24 : Gravina: 'Sono molto preoccupato per la prossima stagione. Protocollo attuale è inapplicabile' #AsRoma - NCN_it : #FIGC, #GRAVINA: «SONO MOLTO PREOCCUPATO PER LA PROSSIMA STAGIONE» -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “Sono Altro sangue sul lavoro agricoltore perde la vita schiacciato dal trattore La Repubblica Bari.it