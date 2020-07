GdF, 12 arresti per riciclaggio: pronti a chiedere fondi emergenza Covid (Di lunedì 27 luglio 2020) La Guardia di Finanza compie 12 arresti per riciclaggio di denaro da 130 milioni. I responsabili erano pronti a chiedere i soldi per l’emergenza Covid. Una maxi operazione della Guardia di Finanzia ha fermato l’operazione di 12 malintenzionati, pronti a riciclare denaro ed a chiedere i fondi per l’emergenza Covid. A compiere l’operazione ci hanno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : GdF arresti GdF, 12 arresti per riciclaggio: pronti a chiedere fondi emergenza Covid Inews24 Finti matrimoni con stranieri, indagine della Gdf anche in Liguria

La Guarda di Finanza della Spezia, nei giorni scorsi, ha portato a compimento un’operazione che ha permesso di scoprire come ben ventiquattro matrimoni tra italiani e stranieri, erano falsi. Il tutto ...

Caserma Piacenza, "ecco come hanno incastrato Montella"

Giuseppe Montella, il carabiniere arrestato insieme ad altri sei colleghi della caserma di Piacenza per reati che vanno dallo spaccio all'estorsione, è sotto interrogatorio da ore. Secondo le informaz ...

