Fedez risponde a Bocelli: “Non crede al Covid? Gli presento un mio amico 18enne che ha subìto un trapianto di polmoni” (Di lunedì 27 luglio 2020) Non fa espressamente il suo nome, ma il riferimento ad Andrea Bocelli, nell’ultimo tweet di Fedez, è lampante. Il marito di Chiara Ferragni sembra proprio non aver apprezzato le parole pronunciate oggi dal tenore durante il convegno al Senato dei “negazionisti del Covid”. E il suo attacco social a Bocelli riceve in pochi minuti migliaia di condivisioni e commenti. Nel mirino di Fedez c’è in particolare una, tra le contestatissime affermazioni di oggi del cantante lirico: “Non ho conosciuto nessuno che è finito in terapia intensiva per il Coronavirus, dunque non capisco tutta questa gravità”. Su Twitter Fedez va all’attacco. E scrive: “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di ... Leggi su tpi

Gazzettino : Fedez risponde a Bocelli: «Gli presento il mio amico che a 18 anni ha subito un trapianto ai polmoni per il Covid» - Stefa8567 : E qui Fedez risponde a Bocelli. - leggoit : #Fedez risponde a #Bocelli: «Gli presento il mio amico che a 18 anni ha subito un trapianto ai polmoni» - ClaraA22415438 : Mahmood nell'intervista al Corriere della Sera risponde alla domanda su cosa pensi delle polemiche su Chiara Ferrag… - RobertoFiem : Don Alberto riprende Fedez per il testo di una sua canzone e lui risponde -